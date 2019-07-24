"Оппозиционная платформа - За жизнь" обращается в суды и Центральную избирательную комиссию с требованием остановить беззаконие в 52 округе [ Редактировать ]
В Окружной избирательной комиссии округа №52 Донецкой области, пользуясь тем, что в составе окружкома нет ни одного представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь", происходит фальсификация результатов голосования в пользу кандидата от «Батькивщины» Евгения Яковенко с целью украсть победу у кандидата от нашей партии Олега Погодина.
Учитывая массу грубых нарушений, зафиксированных в работе комиссии, "Оппозиционная платформа - За жизнь" обращается к Центральной избирательной комиссии и суды с требованием остановить беззаконие, а к правоохранительным органам – максимально оперативно расследовать уголовные производства, связанные с нарушениями законов в процессе выборов в 52 избирательном округе.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает все, чтобы защитить каждый голос, отданный за партию и нашего кандидата по 52 избирательному округу Олега Погодина.
Все причастные к фальсификации выборов понесут наказание согласно Закону, который предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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