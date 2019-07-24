Единственно правильное решение на 52 округе - это пересчитать бюллетени на тех участках, где были нарушения. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам ситуацию, которая сложилась на 52 округе (Донецкая область).

Он отметил, что массовые нарушения на отдельных участках округа №52 журналисты и наблюдатели начали фиксировать в день выборов, 21 июля.

"Была выстроена сетка по скупке голосов, избирателям выдавали деньги прямо на выходе из участков, некоторые избиратели получали бюллетени без документов и по несколько комплектов в одни руки, фотографировали заполненные бюллетени. Все это зафиксировано на видео, по всем фактам составлены заявления в полицию. Более того, согласно социсследованиям, проведенным за несколько дней до дня голосования, рейтинг выдвинутого "Батькивщиной" кандидата Евгения Яковенко не дотягивал до 4%. Учитывая все эти факты, вывод напрашивается только один - аномальный рост проголосовавших свидетельствует о массовом подкупе избирателей и членов комиссий", - отметил Юрий Бойко.

Он подчеркнул, единственно правильным и законным решением было бы пересчитать бюллетени на всех участках, где были зафиксированы фальсификации.

"Окружная комиссия 52 округа должна сейчас принять единственно верное и законное решение – пересчитать бюллетени на всех участках, на которых были фальсификации. Я также обращаюсь к представителям "Батькивщины", - своими действиями вы толкаете людей на уголовное преступление. Проигрывайте, достойно, не нарушая закон! Мы же приложим все усилия, чтобы все эти нарушения были расследованы, и выбор жителей округа – защищен", - подчеркнул Юрий Бойко.

Справочно: Больше всего фактов массового вброса бюллетеней зафиксировано в населенных пунктах Новгородское, Курдюмовка, Торецк, Нелеповка, Железное, шахта Северная, шахта Южная.

На участке №140722 поселка Дружба во время вскрытия урны достали более 10 свертков бюллетеней, в каждом из которых было от 3 до 10 комплектов бюллетеней.

Вследствие зафиксированных фальсификаций и вбросов, результаты голосования на участке 140722 аннулировали, и голоса более 500 избирателей не учли. А значит – из-за незаконных действий представителей штаба Е.Яковенко право голоса и право выбора украли более чем у полтысячи жителей поселка Дружба.