Под покровом ночи скандальная Окружная избирательная комиссия 52 округа, неоднократно нарушив законодательство, прекратила пересчет голосов и признала результаты выборов.

23 июля, после выявления грубых нарушений в работе участковых комиссий, 23% всех участков округа по требованию "Оппозиционной платформы - За жизнь" были отправлены на пересчет бюллетеней.

Однако после проведения пересчета бюллетеней с трех участковых избирательных комиссий, грубо нарушив законодательство и чувствуя свою безнаказанность, ОИК №52 незаконно прекратила пересчет голосов и признала сфальсифицированные в пользу кандидата от "Батькивщины" Евгения Яковенко результаты выборов в 52 округе. Участвовали в принятии этого решения и три члена окружкома, которых накануне ЦИК своим постановлением вывел из состава комиссии, что является очередным грубейшим нарушением закона и говорит о нелегитимности принятого решения.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" уже подала 9 исков в суд и более 10 раз обратилась в полицию по фактам нарушений в работе окружной и участковых комиссий, фальсификации результатов выборов и подкупа избирателей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует дать законную оценку каждому из зафиксированных нарушений избирательного процесса - минированию участков, "каруселям", "сетке" для скупки голосов, вбросам бюллетеней, подкупу избирателей, а также не оставить безнаказанными массу грубых нарушений в работе окружной и участковых избирательных комиссий.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от правоохранительных органов, ЦИК и судебных инстанций восстановить верховенство права в 52 округе и защитить голоса жителей прифронтового Торецка. Все экзит-полы, проведенные в день голосования, свидетельствуют о безоговорочной победе члена нашей команды - Олега Погодина.

Напомним, что в 52 избирательном округе за "Оппозиционную платформу - За жизнь" проголосовали более 58% избирателей, в то время как за партию "Батькивщина" - 3,9%.