В Славянске националисты, нанятые "Батькивщиной", напали на Наталию Королевскую [ Редактировать ]
В Славянске, во время рассмотрения Окружным административным судом дела о подкупе избирателей кандидатом от "Батькивщины" Евгением Яковенко в 52 избирательном округе, националисты с символикой "Батькивщины" напали на народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталию Королевскую.
"Мы подали более 10 исков в суд с требованием разобраться по фактам нарушений в работе окружной комиссии, фальсифицировании выборов и подкупе избирателей на 52 округе, где кандидат от "Батькивщины" Евгений Яковенко и его карманный окружком украли победу у нашего кандидата Олега Погодина. Начались слушания по делам, но "Батькивщина" вместо своего ответчика прислала в суд группу неадекватов, считающих себя патриотами и националистами, которые давят на суд, угрожают членам нашей команды, а теперь перешли к прямому физическому воздействию, напав на меня. Нас этим не испугаешь, мы сделаем все, чтобы защитить голоса избирателей, голосовавших за Олега Погодина, и не допустить, чтобы националисты "Батькивщины" через подкуп и фальсификации дорвались до власти в Торецке и начали терроризировать его жителей", - заявила Наталия Королевская.
Напомним, согласно результатам голосования, в 52 округе за "Оппозиционную платформу - За жизнь"проголосовали более 58% избирателей, в то время как за партию "Батькивщина" - 3,9%. Согласно экзитполам, безоговорочную победу в 52 округе с 48% также получил и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Погодин, но после подсчета голосов ОИК отдала победу кандидату от "Батькивщины" Евгению Яковенко, которому экзитполы не давали и 4% голосов.
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