Настаиваю на личном присутствии во время рассмотрения моего депутатского запроса по скандальной рекламе против нашей политсилы. Об этом написал народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик в своем запросе к начальнику управления Нацполиции в Одесской области относительно незаконного размещения скандальной наружной рекламы с использованием символики "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Политик заявил, что следственное управление Приморского отдела полиции в городе Одессе затягивает расследование.

"Больше месяца наша политсила ведет активную борьбу с беззаконием и преступным бездействием правоохранительных органов и местной власти. Полное игнорирование моих депутатских запросов, инертная работа следственного управления Приморского отдела полиции в городе Одессе и начальника Управления рекламы Одесского горсовета наталкивают на мысль, что данные должностные лица находятся в сговоре с нашими оппонентами и ведут грязную антирейтинговую кампанию против нашей партии по всей Одесской области", – сообщил Николай Скорик.

Николай Скорик подчеркнул, что не перестанет добиваться справедливости. Оппозиционер просит уполномоченные госорганы задействовать весь комплекс мер и сил для привлечения виновных к ответственности.

"В случае полного игнорирования очередного моего депутатского запроса я буду вынужден обратится в Прокуратуру Одесской области, Министерство внутренних дел Украины и Генеральную прокуратуру Украины за содействием в рамках полномочий и законов Украины", – заявил нардеп.

Народный депутат потребовал пригласить его на рассмотрение данного депутатского обращения, пригласив начальника и непосредственно следователя Приморского отдела полиции в городе Одессе. Также парламентарий потребовал взять под личный контроль проведение досудебного расследования по уголовному производству №12019160500003269 и привлечь к дисциплинарной ответственности конкретных должностных лиц. Кроме того, он, настаивает на проведении служебного расследования по факту умышленного бездействия и затягивания следствия.