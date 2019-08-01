Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в очередной раз по политическим мотивам атакует телеканалы NewsOne и "112 Украина".

Канал NewsOne, по словам члена Нацсовета Сергея Костинского, обвиняют в разжигании вражды из-за инициативы проведения телемоста, в котором должны были участвовать простые жители Украины и Российской Федерации. Ничему иному, кроме снижения градуса вражды, кроме поиска взаимопонимания и установления межнационального мира, этот телемост послужить не мог!

Телеканал "112 Украина" обвиняют в том, что он якобы показывает недостаточно фильмов. Это обвинение звучит просто издевательски, особенно после того, как власть и подконтрольные ей национал-радикалы сделали все, чтобы канал "112 Украина" не смог показать фильм обладателя трех премий "Оскар" Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не раз демонстрировал готовность под любыми надуманными предлогами расправляться с неугодными СМИ. Однако то, что происходит сейчас, ‒ это верх цинизма! Нацсовет выбирает именно те нарушения, которые связаны с давлением на свободу слова, осуществляемым властью и близкими к ней национал-радикальными организациями. И делается это, чтобы ни у кого не возникало сомнения в том, что это именно политическая расправа, основная цель которой - давление на независимые СМИ.

Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"