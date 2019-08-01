Нацсовет демонстративно преследует "112 Украина" и NewsOne [ Редактировать ]
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в очередной раз по политическим мотивам атакует телеканалы NewsOne и "112 Украина".
Канал NewsOne, по словам члена Нацсовета Сергея Костинского, обвиняют в разжигании вражды из-за инициативы проведения телемоста, в котором должны были участвовать простые жители Украины и Российской Федерации. Ничему иному, кроме снижения градуса вражды, кроме поиска взаимопонимания и установления межнационального мира, этот телемост послужить не мог!
Телеканал "112 Украина" обвиняют в том, что он якобы показывает недостаточно фильмов. Это обвинение звучит просто издевательски, особенно после того, как власть и подконтрольные ей национал-радикалы сделали все, чтобы канал "112 Украина" не смог показать фильм обладателя трех премий "Оскар" Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не раз демонстрировал готовность под любыми надуманными предлогами расправляться с неугодными СМИ. Однако то, что происходит сейчас, ‒ это верх цинизма! Нацсовет выбирает именно те нарушения, которые связаны с давлением на свободу слова, осуществляемым властью и близкими к ней национал-радикальными организациями. И делается это, чтобы ни у кого не возникало сомнения в том, что это именно политическая расправа, основная цель которой - давление на независимые СМИ.
Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"
по теме
"Зе-власть" готовит распродажу страны "с молотка" - "Оппозиционная платформа - За жизнь"
"Зе-власть" готовит распродажу страны "с молотка"
Илья Кива: открытие рынка земли обернется потерей суверенитета
Открытие рынка земли в Украине обернется потерей суверенитета
Илья Кива возмущен планами властей по реформированию разведки при участии иностранных партнеров
Планы украинских властей по реформированию разведки при участии иностранных партнёров не ориентированы на национальные интересы
Наталия Королевская о ситуации на 52-м округе: давайте честно проведем перевыборы
Нужно провести перевыборы на 52 округе
Полиция начала уголовные производства за незаконное размещение провокационной рекламы с логотипом "Оппозиционной платформы - За жизнь"
В ходе предвыборной парламентской кампании в Одессе размещались провокационные борды с логотипом "Оппозиционной платформы - За жизнь"