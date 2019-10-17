Женщина сама себе "выдавила" глаз [ Редактировать ]
В Англии 45-летняя женщина, которая работает уборщицей в школе, "раздавила" сама себе глаз. Неприятный инцидент случился с ней на отдыхе, когда она была в Турции. Об этом пишет MedikForum.
Женщина вытерла лицо полотенцем и услышала странный звук, который напомнил ей хлопок, и сразу же перестала видеть правым глазом.
Тут же пострадавшая подбежала к зеркалу и поняла, что ее глазное яблоко "вылетело" из орбиты.
Естественно, что несчастная сразу же бросилась в больницу, и обследование показало, что женщина повредила роговицу. Врачи наложили ей фиксирующую повязку и предложили отправляться домой для более сложного лечения. После обращения в больницу, стало понятно, что она повредила роговицу. Женщине наложили специальную повязку. Когда ее сняли, увидели на месте глаза гнойное желтое образование. Причиной тому стало серьезная инфекция.
Поэтому, глаз пришлось удалить. Позже женщина прошла курс реабилитации и ей установили протез глазного яблока.
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