Залякування фермерів: на Дніпропетровщині затримали членів злочинного угрупвання [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині затримали членів злочинного угрупвання, які залякували фермерів. За трьома раніше засудженими чоловіками поліція почала стежити ще у вересні.
Тоді вони зі зброєю напали на місцевого жителя. Згодом стало відомо, що підозрювані вимагали гроші у аграріїв та підприємців. І, можливо, причетні до інших резонансних злочинів.
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