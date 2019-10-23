На Дніпропетровщині затримали членів злочинного угрупвання, які залякували фермерів. За трьома раніше засудженими чоловіками поліція почала стежити ще у вересні.

Тоді вони зі зброєю напали на місцевого жителя. Згодом стало відомо, що підозрювані вимагали гроші у аграріїв та підприємців. І, можливо, причетні до інших резонансних злочинів.