16 обстрілів українських позицій на Донбасі було минулої доби. Бойовики знову застосували заборонені Мінськими домовленостями калібри. Гатили з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під вогнем окупантів опинилися Невельське, Золоте-4, Попасна та Травневе. Минулося без втрат серед українських захисників.