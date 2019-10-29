На Донбасі зафіксували 16 обстрілів за добу [ Редактировать ]
16 обстрілів українських позицій на Донбасі було минулої доби. Бойовики знову застосували заборонені Мінськими домовленостями калібри. Гатили з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Під вогнем окупантів опинилися Невельське, Золоте-4, Попасна та Травневе. Минулося без втрат серед українських захисників.
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