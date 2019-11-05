Об этом во время встречи с партийным активом "Оппозиционной платформой - За жизнь" в Кременчуге Полтавской области заявил Сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Чем ближе к линии фронта, чем чаще люди задают вопросы о разведении войск и восстановлении мира. Если на мирной территории люди больше спрашивают о пенсиях, зарплатах, тарифах, то там, где стреляют, вопрос мира стоит на первом месте. Люди понимают: когда войска разведены, шансов, что начнут стрелять, меньше. В поселке Стахановец возле Золотого 500 человек, две медсестры, в школе осталось 15 детей, автобус не ходит, село отрезано от мира, еще и стреляют. Конечно, люди хотят, чтобы это все скорее закончилось", – сказал оппозиционный политик в комментарии журналистам.

Он также добавил, что вопрос восстановления мира невозможен без компромиссов - и политики должны честно сказать об этом людям.

"Такой сложный и затяжной конфликт без компромисса решить невозможно. Но делать это надо, потому что, если в стране идет война, у нее нет будущего, не будет никаких инвестиций и улучшений не предвидится. Мы встречались с министром обороны, я спросил, когда следующее разведение по Петровскому, он ответил, что сейчас проходит подготовка, даты пока еще нет, но я надеюсь, что процесс пошел, и он будет продолжаться. А те горячие головы, которые говорят: "давайте поставим забор и забудем эту территорию", я хочу посмотреть на президента, который добровольно откажется от территорий своей страны", – подчеркнул Юрий Бойко.