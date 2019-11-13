Із зав'язаними очима протестували батьки школярів у Чернівцях. Кажуть - бояться відпускати дітей у небезпечну школу. Чому влада, за словами учасники акції, заплющує очі на проблеми дітей? - розкаже Ольга Паламарюк.

Стіни у тріщинах, підлога прогнила, меблі - обшарпані. Так виглядає їдальня 4 школи в Чернівцях. Ремонт тут не робили більше як 50 років.

"От, будь ласка, дивіться - все прогнивше, дирки. Дивіться - діри в стінах. Все сіре, все мрачне. Запах неймовірно жахливий".

Ярина - мати трьох школярів. Розповідає: в таких умовах діти дедалі частіше відмовляються харчуватися.

"Я сама училась в этой школе, я закончила в 2003 году. Там не было ремонта с 54 года, то есть уже 55 лет не было ремонта. Условия ужасные. Это очень, я считаю, влияет на здоровье наших детей. А дети - наше самое ценное, родное, любимое", - говорить Ольга Желябовська, мати школяра.

Своїми силами батьки щороку ремонтують підлогу та фарбують стіни. А їдальня потребує значних капіталовкладень. Вентиляція там не працює, замінити треба обладнання та посуд. Допомогти просили міських чиновників - писали проекти й петиції. Та все марно. Тож сьогодні вийшли на протест.

"Чорні пов'язки тому, що влада нас багато років не бачить і багато років не чує. Тому що з року в рік, ніби, кошторис є, гроші є, все є, на другий рік буде-буде. Вони нас кожного року годують", - говорить Інна Максимюк, голова батьківського комітету.

Батьків підтримує і директор школи.

"Якщо подивитися на всі акти, перевірки. Харчоблок потребує капітального ремонту і крапка. І це вже протягом десятків років. Про що ще казати далі", - говорить Іван Тивоняк, директор Чернівецької школи №4.

Директор пояснює: на ремонт шкільного харчоблоку потрібно три мільйони гривень - для навчального закладу ця сума непідйомна. Немає грошей і управління освіти.

"Всі капітальні ремонти, в т.ч. в закладах освіти, - виконує департамент містобудівного комплексу. Тому ми можемо тільки просити, клопотати", - говорить Сергій Мартинюк, керівник управління освіти Чернівецької міської ради

Єдиний вихід із ситуації, кажуть чиновники, - просити про допомогу народних обранців.

"На засіданні виконкому буду просити своїх колег, будемо звертатися до депутатського корпусу про те, щоби винайшли цих 3 мільйони і обов'язково зробили харчоблок у цій школі", - говорить Антоніна Бабюк, секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради.

Чи почують батьків нардепи - стане відомо на наступних сесіях міської ради.