Дональд Трамп шантажував Україну через Байденів - покази свідка [ Редактировать ]
Дональд Трамп шантажував керівництво України через Байденів. Про це під час слухань в Конгресі заявили повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та представник Держдепу Джордж Кент.
За їхніми словами, існував другий неофіційний канал спілкування, яким опікувався адвокат Трампа Рудольф Джуліані.
Крім того, відкриваючи засідання, Адам Шифф, який очолює комітет з розвідки Палати представників Конгресу, заявив, що Джуліані також просував теорію, що Україна, а не Росія, втручалася в американські вибори 2016 року.
"В середині липня я почав усвідомлювати, що передумовою зустрічі, якої хотів президент Зеленський, були розслідування щодо Burisma і непідтверджених звинувачень щодо втручання України в американські вибори 2016. Також було зрозуміло, що ці умови були ініційовані нетрадиційний каналом політики щодо України, який, як мені стало зрозуміло, був спрямований паном Джуліані", - говорить Вільям Тейлор, повірений у справах США.
"Мені стало відомо, що Руді Джуліані та інші, включно з Левом Парнасом та Ігорем Фруманом, провадили кампанію з усунення посла Марі Йованович та її команди", - говорить Джордж Кент, помічник заступника секретаря Держдепу США.
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