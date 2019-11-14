В третьем квартале текущего года украинская экономика выросла на 4,2%, тогда как по итогам второго квартала рост составлял 4,6%.

По предварительной оценке валовый внутренний продукт Украины в третем квартале 2019 года вырос на 4,2% в годовом измерении. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

По сравнению со вторым кварталом 2019 года ВВП увеличился на 0,7%.

Раньше сообщалось о том, что в Минэкономики анонсировали новый Трудовой кодекс.