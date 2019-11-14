В Украине замедлился рост экономики [ Редактировать ]
В третьем квартале текущего года украинская экономика выросла на 4,2%, тогда как по итогам второго квартала рост составлял 4,6%.
По предварительной оценке валовый внутренний продукт Украины в третем квартале 2019 года вырос на 4,2% в годовом измерении. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
По сравнению со вторым кварталом 2019 года ВВП увеличился на 0,7%.
Раньше сообщалось о том, что в Минэкономики анонсировали новый Трудовой кодекс.
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