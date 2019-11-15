Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Достоянием общественности стала запись встречи премьер-министра Украины Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой с депутатами из "Слуги народа". Даже небольшой фрагмент этого закрытого совещания проливает свет на циничность и тотальную политическую коррумпированность нынешней власти. Вместо борьбы с коррупцией эта власть превратила её в инструмент государственного управления.

Привычно закрывшись с представителями монобольшинства в подвале, Алексей Гончарук сбросил с себя маску "нового политика", реформатора и борца с коррупцией. Он предложил депутатам правящей партии политическую взятку. Сделал это на чистейшем русском языке, что довольно странно для такого ярого фаната националистических идей и рок-групп.

Чтобы протолкнуть правительственный бюджет депутатам монобольшинства был обещан контроль над финансовыми ресурсами местных громад. В преддверии местных выборов, которые должны состояться в 2020 году, Гончарук посулил им возможность вместе со смотрящими-губернаторами определять "куда, какой школе и какой больнице нужно финансирование".

Это не просто подкуп законодателей, что уже противозаконно и должно стать предметом криминального расследования. Это информация о том, что на местных выборах готовится масштабное применение административного ресурса и массовое злоупотребление государственными деньгами. Эта запись - политический приговор для Гончарука и материал для следственных действий. По сравнению с этим скандалом просто меркнут похождения "слуги народа" Яременко, все полиграфные истории и информация о зарплатах "в конвертах" в монобольшинстве.

Вся страна увидела, что все заявления Зе-команды по децентрализации - это тотальный блеф. Им наплевать на развитие громад и территорий. Правительство и президентская вертикаль власти стремятся забрать себе все финансовые ресурсы и лишить местные советы права распоряжаться ими. А административно-территориальная реформа - это их путь к политической диктатуре.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от правоохранительных органов тщательного расследования попытки подкупа депутатов из правящей политической партии со стороны Алексея Гончарука и подготовки коррупционного заговора с целью манипулирования результатами местных выборов 2020 года.

Также требуем на время расследования отстранить Алексея Гончарука и Оксану Маркарову от исполнения ими обязанностей премьер-министра и министра финансов. В связи с возможной политической коррупцией требуем принятия постановления Верховной Рады о признании голосования за проект бюджета 2020 года недействительным.

Выступаем за необходимость создания парламентской следственной комиссии, в которую войдут представители исключительно оппозиционных фракций. Задачей такой комиссии должна стать проверка на коррупцию при принятии всех ключевых правительственных законопроектов. В первую очередь принятого за основу законопроекта о продаже земли.