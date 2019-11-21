Фіни винайшли заміну пластику [ Редактировать ]
Екологічну альтернативу пластику - винайшли у Фінляндії. Матеріал виготовляють із целюлози, яку отримують із деревини. З такого екопластика можна виробляти упаковки, посуд та інші предмети.
Науковці кажуть, відходи буде значно простіше переробляти, адже викиди міститимуть удвічі менше шкідливих речовин. Водночас виробники закликають споживачів правильно утилізувати сміття.
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