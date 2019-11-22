В Ивано-Франковске рейдеры захватили продовольственный рынок. В конце октября было изменено место регистрации управляющей компании - ООО "Торговый сервис", ее основателя и директора. Согласно реестру Минюста ООО новым "владельцем" стала резидентка неподконтрольной Украине Авдеевки, а новым "руководителем" - житель оккупированной Авдеевки. Об этом говорится в расследовании "Обозревателя" в статье "Как рейдеры из "ДНР" захватили рынок в Ивано-Франковске и почему их не видит местная полиция".

Компания, которая много лет является владельцем городского рынка, обратились в полицию и суд с заявлениями о рейдерстве. "Также в компании заявили, что люди спортивного телосложения захватили и угнали служебную машину, которая перевозила документацию и трудовые книжки работников", - написал журналист "Обозревателя".

По информации СМИ, 27 октября мужчины в балаклавах ворвались на территорию рынка, избили охранника, взломали двери офиса и захватили здание администрации. Полицейские, которые охраняли территорию, не пресекали явно преступные действия. Их удовлетворили представленные рейдерами "документы" об изменении права собственности, зарегистрированные госрегистратором одного из сельсоветов Кировоградской области. Интересно, что вскоре регистратор заявил, что таких регистрационных операций не осуществлял.

"Самозваные владельцы рынка работают по сфальсифицированным документам. Никаких официальных счетов нет. Собранные средства передаются новым "владельцам" в так называемую "ДНР". Никаких коммунальных платежей или отчислений в городской бюджет не осуществляют", - сообщил настоящий владелец Игорь Халаменда.

Многолетние владельцы уже доказали в Минюсте, что изменения в реестр внесены незаконно. Официальное письмо, подписанное министром юстиции Малюской, подтверждает их право собственности. Однако за это время новые "владельцы" успели передать рынок в аренду третьей стороне, которая с помощью людей спортивного телосложения контролирует рынок.

Как сообщает СМИ, на днях в присутствии полиции эти люди напали на представителя настоящего собственника, который пытался пообщаться с рейдерами. Интересно, что полиция и дальше не вмешивается в ситуацию, при том, что в отношении нападавших открыто уголовное производство по трем статьям УК. По мнению местного адвоката Тараса Жарского, это свидетельствует, что отдельные представители полиции могут находиться в сговоре с "новыми владельцами".

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в комментарии интернет-ресурсу "Галичина" заявил, что горожане напуганы событиями вокруг рынка, но полиция не делает ничего, чтобы их успокоить.

"Я обратился в ОГА, к представителям власти. Наш спокойный город не должен возвращаться к бандитским методам. На незаконные действия должны реагировать силовики. Люди обеспокоены и ожидают поддержки правоохранительных органов", - отметил городской голова.