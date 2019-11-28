В ходе масштабного социологического опроса выяснилось, что большинство украинцев на своих кошельках прочувствовали повышение тарифов на ЖКХ. Об этом передает пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС).

Почти половина опрошенных (45%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 выросли по сравнению с октябрем 2018 года. У 35% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились.

Около 14% украинцев тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Если сравнить результаты этого исследования по опросу КМИС, проведенному в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем вдвое - с 6% до 14%.

Доля тех, кто тратит на "коммуналку" от трети до половины дохода увеличилась с 16% до 21%. Соответственно, уменьшилось количество тех, кто тратит до 10% с 18% в 2015 году до 12% в 2019. Также уменьшилась доля тех, кто тратит от 10% до 30% с 48% до 41%.

С 22 по 25 ноября КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.