Лідери НАТО зустрінуться у Лондоні [ Редактировать ]
Сьогодні у Лондоні стартує дводенна зустріч лідерів країн НАТО. Зібрання приурочене до сімдесяти-річчя заснування Альянсу, який нині налічує 29 держав-членів.
До британської столиці вже прибув американський президент Дональд Трамп. На саміті говоритимуть зокрема і про Україну про зусилля щодо імплементації Мінських угод. а також планують виробити єдиний підхід до стримування агресивної політики Росії разом з налагодженням конструктивного діалогу з Москвою.
Паралельно у Лондоні відбуватиметься конференція NATO Engages. У ній візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, попри попереднє рішення МЗС не відвідувати цей захід.
по теме
Росію назвали загрозою для НАТО
Голова оборонного відомства Британії вважає, що єдиний спосіб протистояти Кремлю - посилювати міжнародну співпрацю
США скоротять фінансування НАТО заради України
Зараз Вашингтон забезпечує близько 22-х відсотків фінансування альянсу, і має намір знизити його до 16. Бюджет НАТО, зокрема, обговорюватимуть на саміті альянсу, який пройде 3-4 грудня у Лондоні
Україна обрала євроінтеграцію і курс на Євросоюз - Володимир Зеленський
У Таллінні під час спільного брифінгу з президентом Естонії Керсті Кальюлайд президент України Володимир Зеленський відповів на питання журналістів
НАТО зібрався у космос
Час виходити за горизонти - вирішили у Північно-атлантичному альянсі. У буквальному сенсі, бо країни блоку оголосили про визнання ще однієї сфери ведення військової діяльності - космосу
НАТО оголосив космос новим полем бою
Час виходити за горизонти - вирішили у Північно-атлантичному альянсі. У буквальному сенсі, бо країни блоку оголосили про визнання ще однієї сфери ведення військової діяльності - космосу