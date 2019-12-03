Сьогодні у Лондоні стартує дводенна зустріч лідерів країн НАТО. Зібрання приурочене до сімдесяти-річчя заснування Альянсу, який нині налічує 29 держав-членів.

До британської столиці вже прибув американський президент Дональд Трамп. На саміті говоритимуть зокрема і про Україну про зусилля щодо імплементації Мінських угод. а також планують виробити єдиний підхід до стримування агресивної політики Росії разом з налагодженням конструктивного діалогу з Москвою.

Паралельно у Лондоні відбуватиметься конференція NATO Engages. У ній візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, попри попереднє рішення МЗС не відвідувати цей захід.