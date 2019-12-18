Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно шокировала сменой имиджа, впечатлила поклонников новым фото. Так, соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram.

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"Женщина - это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина - это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир. Как часто вы прислушиваетесь к своему телу и интуиции?" - написала Настя.

"Как не стыдно такое делать?", "Неожиданно", "Настя, как всегда великолепна", - комментировали в сети.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская умилила фото с дочерью, а также Надя Дорофеева показала откровенное декольте.