На фронті знову втрати. Один український армієць загинув минулої доби на Донбасі. За інформацією голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, смертельного поранення від кулі снайпера зазнав старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців" Ігор Хімічук.

Однак, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Ворог й далі атакує із заборонених калібрів.

Окупанти накривали щільним вогнем із артилерії, важких мінометів та гранатометів різних систем. Загалом напередодні - 12 ворожих обстрілів.