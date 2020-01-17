На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий [ Редактировать ]
На фронті знову втрати. Один український армієць загинув минулої доби на Донбасі. За інформацією голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, смертельного поранення від кулі снайпера зазнав старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців" Ігор Хімічук.
Однак, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Ворог й далі атакує із заборонених калібрів.
Окупанти накривали щільним вогнем із артилерії, важких мінометів та гранатометів різних систем. Загалом напередодні - 12 ворожих обстрілів.
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