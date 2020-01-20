У Лівії закрили найбільше нафтове родовище [ Редактировать ]
У Лівії закрили найбільше нафтове родовище Еш-Шарара. Також припинили відвантаження нафти перевалочні нафтові порти. Це може суттєво вдарити по економіці країни, удвічі скоротивши весь лівійський експорт "чорного золота".
Таким чином Лівія втрачатиме щонайменше 55 мільйонів доларів щодня. За даними місцевих ЗМІ наказ про закриття портів віддав командувач Лівійської Національної Армії генерал Халіфа Хафтар.
З квітня 2019 року він веде наступ на Триполі, у якому засідає Уряд національної єдності, сформований за підтримки ООН. Загалом громадянська війна триває у Лівії з 2011 року, від моменту повалення режиму Муаммара Каддафі.
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