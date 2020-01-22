22 января - 22-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 343 дня.

В этот день чествуют Евстратия Филиппа. В этот день после завершения всех дел, люди пытаются браться за работу. Рекомендуется привести в порядок дом, выбросить хлам и подготовить дом к весеннему периоду. Дни начинают быть длиннее, поэтому хозяева имеют возможность сделать больше дел.

Главные приметы:

Филиппов день ясный - год будет урожайным и благополучным.

Вороны сидят на верхушках деревьев - значит морозы скоро усилятся.

Собака спит свернувшись в клубок - наступит похолодание.

Именинники: Антонина, Захар, Петр, Филипп.

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