22 января: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
Фото: праздник 22 января / katyaburg.ru
22 января - 22-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 343 дня.
В этот день чествуют Евстратия Филиппа. В этот день после завершения всех дел, люди пытаются браться за работу. Рекомендуется привести в порядок дом, выбросить хлам и подготовить дом к весеннему периоду. Дни начинают быть длиннее, поэтому хозяева имеют возможность сделать больше дел.
Главные приметы:
- Филиппов день ясный - год будет урожайным и благополучным.
- Вороны сидят на верхушках деревьев - значит морозы скоро усилятся.
- Собака спит свернувшись в клубок - наступит похолодание.
Именинники: Антонина, Захар, Петр, Филипп.
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