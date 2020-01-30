Поліцейському з Дніпра запропонували заробити на мертвих [ Редактировать ]
У Дніпрі начальникові одного з відділень поліції намагалися дати хабаря. Працівниця ритуальної компанії обіцяла систематичну винагороду за інформацію про померлих.
Щоб її фірма могла першою запропонувати згорьованим родичам послуги з поховання. Жінку затримали, коли вона передавала п'ять тисяч доларів. Їй загрожує до восьми років ув'язнення.
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