На Донбасі поранили українського військового [ Редактировать ]
Зранку на сході країни внаслідок ворожого обстрілу поранено одного армійця, окупанти поновили атаки на обох напрямках - повідомили в штабі.
На Луганському - російські найманці з мінометів 82 калібру обстріляли опорні пункти ЗСУ неподалік Новотошківського. На Донецькому - вогнем із гранатометів накрили наші позиції поблизу Березового. Напередодні у штабі нарахували 9 ворожих обстрілів, зокрема і з заборонених Мінськом важких мінометів.
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