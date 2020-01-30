Зранку на сході країни внаслідок ворожого обстрілу поранено одного армійця, окупанти поновили атаки на обох напрямках - повідомили в штабі.

На Луганському - російські найманці з мінометів 82 калібру обстріляли опорні пункти ЗСУ неподалік Новотошківського. На Донецькому - вогнем із гранатометів накрили наші позиції поблизу Березового. Напередодні у штабі нарахували 9 ворожих обстрілів, зокрема і з заборонених Мінськом важких мінометів.