Рентген - популярное исследование внутренних органов, которое часто приходится делать людям из разных медицинских показаний. Стоит отметить, что рентгеновское излучение токсично и его не рекомендуется делать слишком часто. На самом деле, одна доза радиации от рентгена безопасна, но, если делать его на протяжении долгого времени, могут появится осложнения. Специалисты рассказали, кому категорически нельзя делать рентген. Об этом передает newsyou.info.

Тяжелое состояние

Когда человека привозят в больницу в тяжелом состоянии, лишнее излучение может быть для него опасно. Не важно, с травмами этот человек или с тяжелым заболеванием. Особенно рентген опасен при онкологии. Так, она создает дополнительное радиационное излучение, которое может нанести ущерб ослабленному организму.

Кровотечения и пневмоторакс

Если у человека есть внутреннее кровотечение, рентген не поможет выявить очаг заболевания. В этом случае используются более щадящие методы исследования внутренних органов, например, УЗИ. Пневмоторакс - скопление воздуха после повреждения легкого или грудной клетки. При этом диагнозе также опасно излучение, которое ухудшит ситуацию.

Беременность

Врачи стараются не назначать рентген беременным женщинам, так как влияние радиоактивного излучения на плод изучено не до конца. Существует мнение, что рентген абсолютно безопасен для маленьких или еще не рожденных детей, но это не так. На самом деле, женщинам, находящимся на первом триместре беременности, не рекомендуется делать какие-либо исследования, связанные с магнитным и радиоактивным излучением. Так как в это время плод только-только развивается, рентген может сильно на него повлиять.

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