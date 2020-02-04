Юрий Бойко: сокращение количества депутатов позволит украинцам выбрать власть, которая не будет их обманывать [ Редактировать ]
Сокращение количества депутатов позволит украинцам выбрать власть, которая не будет их обманывать. Об этом с трибуны парламента заявил Сопредседатель "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
Политик отметил, что фракция поддерживает этот законопроект по двум причинам.
"Пропорциональная система должна положить конец политической коррупции, в которую превратилась мажоритарная система. В результате действий в том числе и нынешней власти люди, доведенные до нищеты, вынуждены поддерживать любого кандидата, который предлагает материальную помощь. Это прямой путь к политической коррупции, хотя это не вина людей, это вина власти", - считает Юрий Бойко.
Вторая причина, почему "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживает данный законопроект, это прямые нарушения Конституции, которые сегодня происходят на законодательном уровне.
"Мы убеждены, что сегодняшняя власть должна уйти в прошлое, ведь она обманула людей. Обещали улучшение жизни, уменьшение тарифов, что люди будут жить лучше и придет мир в страну, но нарушили свои обещания. И мы считаем, что этот законопроект приблизит нас к смене власти. Мы за то, чтобы он был принят, а украинцы избрали новую власть, которая не будет их обманывать", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.
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