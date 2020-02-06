Если власти поддержат обращение подконтрольной группе "Приват" Игоря Коломойского "Укртатнафты", полугосударственной "Укрнафты" (пребывает под контролем группы "Приват") и государственной "Укргаздобычи" и установят пошлины на поставки из России дизеля и автогаза, цены на АЗС вырастут. Причем на первом этапе рост будет ажиотажным. Такое мнение высказал обозреватель отраслевого издания "НефтеРынок" Дмитрий Глумов, говорится в статье 112.ua "Коломойский хочет большего: "Приват" добивается повышения цен на дизель и автогаз".

"Если решение о повышении пошлин на поставки дизтоплива из России будет принято, это приведет к повышению цен на рынке, поскольку в структуре баланса дизельного топлива на них приходится около 36% наполнения рынка", - сказал Глумов. На долю российских поставок автогаза приходится до половины объема рынка. Импортные поставки замещают недостаток отечественного производства, а в случае их прекращения "Кременчугский НПЗ", "Укртатнафта" и "Укрнафта" (в состав которой входят предприятия по производству автогаза) не смогут покрыть возникший дефицит на рынке, что неизбежно приведет к повышению цен.

По оценкам экспертов, дизельное топливо подорожает порядка на 1,3 грн. Сжиженный газ прибавит в цене не менее 0,7 грн. Общая сумма повышения в результате введения протекционистских мер оценивается 13 млрд грн в год, из которых 11 млрд составит доля дизельного топлива, говорят эксперты. Это прекрасно понимают и власти.

"Причем на первом этапе, сразу после введения пошлин, рост цен может быть ажиотажным: часть продавцов обычно страхуется и пользуется подобными ситуациями, и цены резко взлетят. Через неделю-две они откатятся до экономически обоснованного (с учетом размера пошлины) уровня", - отметил Глумов.

Неизбежное повышение цен ляжет на плечи простых украинцев и принесет сверхприбыли структурам Коломойского, уверены эксперты. Украина давно не обеспечивает себя автомобильным топливом собственного производства: число частных НПЗ не без усилий того же Коломойского, получившего контроль над "Укртатнафтой", сократилось до одного. Также производит автотопливо Шебелинский НПЗ государственной "Укргаздобычи". Доля украинского дизтоплива на рынке - около 10%, и даже если Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" увеличит переработку вдвое, ситуацию это сильно не изменит.

Показательной является ситуация с введением пошлин на трубопроводные поставки дизеля, в результате которых нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс", на долю которого приходилось более 40% всего дизтоплива, потребляемого в Украине, на продолжительное время прекратил работу. Вскоре после этого оптовые цены ДТ существенно выросли. В частности, мелкооптовая цена дизтоплива за первые две недели сентября прибавила почти 4 грн на каждом литре (почти 20% от цены). Стабилизировать ситуацию удалось только благодаря увеличению поставок дизтоплива из Беларуси, о которых отправилась договариваться правительственная делегация из Украины.

Как сообщалось, "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизтоплива и сжиженного газа (СУГ). Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин на субсидированный импорт по 8,46% с ежегодным повышением их размера на 4,24 процентных пункта – до 25,4% с 1 января 2024 года.