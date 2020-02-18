Володимир Зеленський прокоментував загострення на Донбасі [ Редактировать ]
На ранкові бойові дії на фронті відреагував Володимир Зеленський. "У п'яту річницю Дебальцевської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію" написав глава держави на своєму Telegram-каналі.
Президент заявив, що дії ворога - це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Зеленський повідомив про проведення термінового зібрання Ради з Нацбезпеки і оборони, що має ухвалити рішення про подальші кроки.
Ось як на ранкові події на фронті відреагували у Верховній Раді.
"Дотик до реальності це те що сьогодні відбувається в районі Золотого. Це ціна, яку ми платимо за поступки. це ціна за розведення. Скільки ще має загинути людей щоб ми зрозуміли - будь-яка поступка - це наша слабкість", - говорить Сергій Рахманін, фракція "Голос".
"Ми вимагаємо, щоб сьогодні до ВР було викликано міністра оборони, начальника Генштабу і ми почули що відбувається на фронті поблизу місця розведення. Як в цих умовах можна планувати розведення в Гнутово і готувати в мінську розведення ще в кількох пунктах", - говорить Ірина Геращенко, фракція "Європейська солідарність".
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