На блокування доріг відреагував президент України Володимир Зеленський.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що такі випадки показують українців не в кращому світлі, адже повернути своїх громадян додому - обов'язок держави.

У заяві також ідеться про те, що загрози поширення інфекції немає і вірус до України не потрапить, адже заходи безпеки - надзвичайні.