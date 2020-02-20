Володимир Зеленський прокоментував евакуацію українців з Уханя [ Редактировать ]
На блокування доріг відреагував президент України Володимир Зеленський.
На своїй сторінці у Facebook він написав, що такі випадки показують українців не в кращому світлі, адже повернути своїх громадян додому - обов'язок держави.
У заяві також ідеться про те, що загрози поширення інфекції немає і вірус до України не потрапить, адже заходи безпеки - надзвичайні.
по теме
Операція "Евакуація": жителі Тернопільщини виставили блокпости на дорогах
Чужі серед своїх. На Тернопільщині виставили блокпости, щоб не пустити евакуйованих з Уханя співвітчизників. Що спричинило паніку?
Карантин для евакуйованих: Україною ширяться масові протести
В умовах, коли МОЗ мовчить, у медіа та соцмережах почалися спекуляції щодо того, куди саме привезуть евакуйованих - це, своєю чергою, спровокувало реакцію людей та навіть державних органів
У Нових Санжарах готуються приймати пасажирів українського літака
Медичний персонал, супроводжуючі особи і самі евакуйовані з Китаю будуть міститися в окремих приміщеннях медичного центру в Нових Санжарах
Серьезная охрана и полная изоляция: Зеленский рассказал, что ждет прибывших из Уханя
В четверг, 20 февраля, в Украину эвакуируют людей из Уханя
Далекобійники влаштували у Києві масштабну акцію протесту
Сотні вантажівок заблокували одну з приміських смуг від самого ранку - вимог у далекобійників чимало