Хто вбив підприємця Сергія Старицького [ Редактировать ]
Поцілили в око. З'явилися нові факти загибелі підприємця Сергія Старицького. Поліція перекваліфікувала справу із самогубства на умисне вбивство.
За данними експертизи, Старицькому вистрелили в голову з дистанції трьох метрів. Трагедія сталася ввечері 21 лютого. Сергій Старицький саме був у будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари.
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