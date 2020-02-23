У Полтаві та Кременчуці викрили мережу незаконних гральних закладів

Вони працювали під виглядом клубів спортивного покеру. Під час обшуків правоохоронці вилучили 6 покерних столів, понад 14 тисяч гральних фішок, зокрема й ті, що використовували для гри на гроші