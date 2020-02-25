Українці з лайнера Diamond Princess відмовились від евакуації [ Редактировать ]
Українці з лайнера Diamond Princess відмовились від евакуації. Вони вирішили й далі працювати за контрактами. Про це повідомили в МЗС. 25 наших громадян - члени команди круїзного корабля, на якому поширився коронавірус.
Хворобу виявили у двох українців, вони в лікарні. Лайнер з майже 4 тисячами людей на борту відбув двотижневий карантин біля берегів Японії. Загалом на Diamond Princess зафіксовано майже 700 випадків інфікування вірусом Ковід-19. Четверо недужих померли.
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