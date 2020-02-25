Українці з лайнера Diamond Princess відмовились від евакуації. Вони вирішили й далі працювати за контрактами. Про це повідомили в МЗС. 25 наших громадян - члени команди круїзного корабля, на якому поширився коронавірус.

Хворобу виявили у двох українців, вони в лікарні. Лайнер з майже 4 тисячами людей на борту відбув двотижневий карантин біля берегів Японії. Загалом на Diamond Princess зафіксовано майже 700 випадків інфікування вірусом Ковід-19. Четверо недужих померли.