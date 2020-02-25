У Сенаті США вимагають нових санкцій проти Росії [ Редактировать ]
У Сенаті США вимагають нових санкцій проти Росії за спроби вплинути на американські вибори. Лідери демократичної партії написали відповідного листа держсекретареві та міністрові фінансів.
У ньому закликають визначити і покарати осіб, відповідальних за втручання в президентську кампанію. За словами сенаторів, вони дістали дані американської розвідки про цілеспрямовані дії Росії з метою впливу на праймеріз та маніпулювання думкою американців щодо кандидата від демократів - Берні Сандерса.
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