Партія прем'єра Ізраїлю лідирує на парламентських виборах [ Редактировать ]
Партія прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу лідирує на позачергових, уже третіх за рік, парламентських виборах в Ізраїлі. За даними екзитполів, "Лікуд" отримує 36 або 37 місць у Кнесеті.
Натомість головний суперник Нетаньягу - опозиційна партія "Кахоль-Лаван" Бені Ганца матиме від 32 до 33 депутатських мандатів у парламенті.
Загалом блок правих і релігійних партій на чолі з "Лікуд" може сподіватися на 60 крісел у парламенті. Тому Нетаньягу мусить заручитися підтримкою інших партій, щоб отримати 61 місце в парламенті, необхідне для формування керівної коаліції.
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