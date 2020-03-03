Партія прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу лідирує на позачергових, уже третіх за рік, парламентських виборах в Ізраїлі. За даними екзитполів, "Лікуд" отримує 36 або 37 місць у Кнесеті.

Натомість головний суперник Нетаньягу - опозиційна партія "Кахоль-Лаван" Бені Ганца матиме від 32 до 33 депутатських мандатів у парламенті.

Загалом блок правих і релігійних партій на чолі з "Лікуд" може сподіватися на 60 крісел у парламенті. Тому Нетаньягу мусить заручитися підтримкою інших партій, щоб отримати 61 місце в парламенті, необхідне для формування керівної коаліції.