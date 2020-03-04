ОБСЕ требует от украинской власти выполнения международных стандартов в области свободы слова [ Редактировать ]
Украинская власть, руками министра культуры Владимира Бородянского и председателя Комитета Рады по вопросам информационной и гуманитарной политики Александра Ткаченко продавливающая принятие проекта закона "О медиа", получила очередную политическую оплеуху.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир представил юридический анализ данного законопроекта, где четко сказано:
Необходимо, чтобы этот законопроект был приведен в соответствие с международными стандартами, обязательствами ОБСЕ и передовой практикой в области свободы выражения мнений и свободы информации, чтобы избежать какого-либо негативного воздействия на свободу СМИ в стране.
У Дезира вызывают опасения и возможность наложения штрафа на определенные средства массовой информации путем запрета их распространения, и кадровая политика Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, ставящая под угрозу их независимость.
Но самым страшным следствием этого закона, который готовила для украинских журналистов власть, является то, что расправа над ними должна была осуществляться не руками власти, а силами их же коллег по цеху, подконтрольных заокеанским хозяевам.
За несколько дней до публикации ОБСЕ юридического анализа фонд "Возрождение", не дожидаясь принятия этого законопроекта, обратился к карманным журналистам, чтобы те дали оценку телеканалу ZIK, который посмел обсуждать их спонсора - Джорджа Сороса. Не вызывает сомнений, что именно журналисты-соросята, вооруженные этим законом, сформировали бы "медиаинквизицию", и совершенно ясно, как бы они использовали свои новые возможности.
Вердикт ОБСЕ, вынесенный одной из самых резонансных инициатив власти, является политическим приговором конкретным исполнителям и серьезным предупреждением для всей украинской власти.
ОБСЕ, Венецианская комиссия, критикующая языковой закон, парламентарии Германии, Франции и многих других стран в унисон дают нынешней власти понять - в своей политике продолжения вооруженного конфликта, ущемления прав и свобод граждан она давно обогнала власть Порошенко и стала токсичной для подавляющего большинства международных партнеров. Кроме Сороса, разумеется.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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