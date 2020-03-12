Коронавірус в Італії побив рекорд вбивств [ Редактировать ]
І останні новини з вірусного фронту. Позитивним виявився тест на COVID-19 у голлівудського актора Тома Генкса і його дружини. Він саме брав участь у зйомках в Австралії.
У Грузії, через спалах недуги, на надзвичайний режим роботи переходять урядові установи. Президент Саломе Зурабішвілі скасувала усі закордонні візити, серед них і до України. Про першу смерть від коронавірусу повідомили у Греції.
А в Італії новий сумний рекорд із початку захворювання. Протягом доби померли 196 людей. Загальне число жертв перевищило 800. Зараз у Європі та Сполучених Штатах - вживають небувалих заходів перестороги. Детальніше - Ольга Жидецька.
Італія закриває свої кордони для туристів. Усіх, хто прибуває до країни, розвертають назад. Там напередодні зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19 - 196 нових випадків. Загалом померли вже 827 осіб, майже 12,5 тисяч захворіли. Під суворими карантином - близько 16 мільйонів людей. По всій країні зачиняються всі магазини та ресторани, окрім продуктових та аптек.
"Увага, немає потреби кидатися до супермаркетів і скуповувати їжу. Ми закриваємо магазини, бари та ресторани, але залишаємо можливість здійснювати доставку додому. Ми закриваємо перукарні, салони краси та їдальні, які не можуть гарантувати безпечну відстань для спілкування в один метр", - говорить Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії.
До суворих обмежень вдаються і США. Сполучені Штати на 30 днів забороняють в'їзд для всіх європейців, окрім британців. А також громадян США, які пройдуть тести на коронавірус.
"Ми раніше вжили інтенсивних заходів і отримали значно менше випадків зараження коронавірусом у Сполучених Штатах ніж у Європі. ЄС не зміг цього зробити і обмежити поїздки з Китаю та інших гарячих точок. Унаслідок мандрівники з Європи спровокували численні осередки інфікування в США", - говорить Дональд Трамп, президент США.
Окрім того, американський уряд обіцяє безпрецедентні заходи підтримки бізнесу, що страждає через світову пандемію - зокрема пільгові кредити та податкові канікули. На сьогодні у США понад 1130 інфікованих. Померли 38. Тим часом у Китаї захворюваність показав суттєвий спад. За добу там зареєстрували лише 15 заражених пацієнтів.
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