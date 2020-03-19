В четверг, 19 марта, в Лондоне закрылось до 40 станций метро. Лондонское транспортное управление заявило, что подземка будет закрыта "до дальнейшего уведомления. На такой шаг британские власти решились для сдерживания распространения коронавируса, сообщает Reuters.

Со среды, 18 марта, в Соединенном Королевстве закрыты на карантин школы, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал новые шаги, которые власти готовы предпринять для борьбы с инфекцией.

Он не исключил введения полной транспортной блокады Лондона, соответствующий план действий на случай экстренной ситуации сейчас разрабатывает правительство. Предусматривается также закрытие предприятий, сокращения транспортных услуг, ограничение на собрание людей в публичных местах и даже введение комендантского часа.

Британские продуктовые были вынуждены ограничивать покупки после того, как люди, напуганные слухами о вирусе, опустошили полки. Сообщается, что в четверг утром перед открытием супермаркетов в центре Лондона образовались огромные очереди.

Министерство обороны Великобритании объявило, что до 20 тысяч военнослужащих переведены в режим ожидания, чтобы в случае необходимости помочь в борьбе со вспышкой коронавируса.

Тем временем Букингемский дворец объявил, что королева Великобритании Елизавета II отложила запланированный на июнь государственный визит японского императора Нарухито.

К настоящему времени в Великобритании зарегистрировано 104 случая смерти от коронавируса и 2 626 подтвержденных случаев заражения COVID-19.