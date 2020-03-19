У Західній Україні щодня зростає кількість хворих з підозрою на коронавірус. У регіонах посилюють карантинні заходи. Більше про ситуацію в містах - у матеріалі наших кореспондентів.

У Чернівцях посилюють карантинні заходи - відсьогодні зупинено весь громадський транспорт.

Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:

Ні тролейбуси, ні автобуси маршрутні на маршрути не вийдуть. Прошу це врахувати роботодавців і людей, які мають добратися до роботи.

В області щодня зростає кількість хворих - станом на сьогодні, діагноз підтвердився у 10 осіб, серед яких і піврічне немовля.

Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької облдержадміністрації:

Пацієнти, в яких підтверджено випадок коронавірусу впродовж останньої доби, 5 з них перебувають в обласній дитячій клінічній лікарні. І ми говоримо про те, що стан їхній є середньої складності

За фактом смерті тридцяти трирічної жінки, в якої виявили вірус, правоохоронці відкрили кримінальне провадження - за неналежне виконання медиками своїх обов'язків. Лікарі ж переконують: смерть настала не від коронавірусу.

Ольга Снігуряк, медичний директор Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Коронавірус він є супутньою патологією і він не є причиною смерті. Тому що такі пацієнти помирають від легеневої недостатності від складної. А тут мала місце зовсім інша патологія - неврологічна.

Разом із тим, в області з лікарні виписали 8 осіб. На результати обстежень чекають ще одинадцятеро людей.

Посилили карантинні заходи і в Івано-Франківську. Відзавтра в місті зупиняють весь громадський транспорт.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

З двадцять четвертої години весь комунальний приватний транспорт буде зупинений в місті Івано-Франківську. Обмеження руху комунального транспорту дозволить унеможливити контакти між мешканцями.

Водночас міська влада пообіцяла розробити спеціальні маршрути для перевезень медиків, працівників соцзахисту та комунальників.

Віталій Голутяк, директор КП "Електроавтотранс":

Нам потрібно, щоб управління охорони здоров'я визначили основні точки та по яких документах пускати людей. Ми готові зранку з 6 до 10 і ввечері робити якісь рейси.

Крім цього, в місті запускають машини для оповіщення громадян і розвезення волонтерів для допомоги літнім людям і тим, хто не може подбати про себе. А в обласну інфекційну лікарню доставили дев'ять людей із підозрою на зараження. Одна жінка померла, чи був у неї коронавірус - наразі встановлюють.

В Ужгороді та Мукачеві громадський транспорт курсуватиме за скороченим графіком.

Андрій Балога, мукачівський міський голова:

Щоб тільки користувалися транспортом люди, які йдуть на роботу, заводи працюють в спецрежимі, що стосується інших громадян, дітей і пенсіонерів, не треба їм користуватися громадським транспортом.

Депутати місцевих рад збиралися на позачергові засідання, щоб виділити кошти на закупівлю необхідного обладнання для лікарень.

Михайло Рівіс, голова Закарпатської обласної ради:

Для захисту тих людей які будуть працювати, також докупити антибіотики, докупити лікарства супутні, які будуть необхідні, для того, щоб лікувати людей, докупити апарати штучної вентиляції легень.

Наразі в області чекають на результати тестів 6 людей, яких госпіталізували за останні дві доби.

Львів. Громадський транспорт поки що курсує без змін. Вулицями почали їздити автівки з гучномовцями - роз'яснюють умови карантину.

Подбайте, аби старші люди залишались дома і були забезпечені всім необхідним. Зупинити небезпечний вірус можемо лише дисципліною.

В інфекційній лікарні на наявність коронавірусу перевіряють 24 особи. Із них двоє дітей. Усі зразки на підтвердження надіслали в Київ.

Андрій Васько, т.в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації:

Різні пацієнти з різних районів області також і міста Львова. всі пацієнти є в стані середньої важкості. Деякі є ближче до легкого стану. В частині того хто поступив є туристи які поверталися з вояжу по Європі.

Рівне та область відсьогодні теж на карантині. Не працюють ринки й магазини, окрім продуктових. Громадський транспорт - курсує за звичним графіком, проте діє обмеження на кількість пасажирів. Транспортне сполучення між містами та районами області - зупинили. Щоб люди могли дістатися до роботи в обладміністрації вирішили організувати спецрейси.

Федір Місюра, начальник управління інфраструктури та промисловості Рівненської облдержадміністрації:

Підвезення працівників до великих промислових підприємств за процедурою укладання договорів між підприємствами і перевізниками і здійснювати під'їзд на умовах спеціальних регулярних перевезень від місця проживання до місця роботи.

Крім того в містах області скасували безкоштовний проїзд для пільгових категорій. У місті почали дезінфікувати зупинки громадського транспорту, торговельні заклади, яким дозволено працювати. На черзі - церкви. А водоканал додав більше антисептика у водопровідну воду.