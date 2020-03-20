НБУ продолжает политику активных валютных интервенций, распродав только за период с 10 по 18 марта 1 720 млн долларов США из золотовалютных резервов страны. 19 марта Нацбанк начал продавать евро, а его пресс-служба заявила: "…Мы работаем с контрагентами в США, чтобы доставить значительную партию наличной валюты".

Активно распродавая валюту сейчас, в условиях начинающегося мирового финансово-экономического кризиса, НБУ наносит непоправимый ущерб Украине и ее возможности выстоять в этом кризисе, в частности закупать необходимые препараты и оборудование для борьбы с коронавирусом. Кроме того, Украине предстоит в текущем году погасить обязательств на свыше 17 млрд долларов США, и это только по внешним платежам.

Политика Нацбанка по удержанию гривни направлена на то, чтобы дать время инвесторам, вложившим деньги в пирамиду гривневых ОВГЗ, избавиться от них, что сейчас и происходит.

В последние шесть лет под видом реформ системно уничтожался финансово-банковский сектор страны. Как показала практика, Нацбанк оказался не способен надлежащим образом реагировать и обеспечивать необходимый институциональный пакет, предотвращающий системные финансовые и экономические деформации.

Во-первых, девальвация национальной денежной единицы. За период 2014–2020 годов в результате провальной политики НБУ официальный курс гривни обвалился в 3,4 раза – с 7,99 до 27,27 грн/$. Вынужденные интервенции на валютном рынке регулятора в последнее время не способствовали укреплению национальной денежной единицы – курс в обменных пунктах достигал отметки в 29,6 грн/$. Напротив, не подкрепленная реальными финансово-экономическими инструментами ревальвация гривни в конце 2019 года привела к значительным потерям у многих экспортеров, в частности аграриев.

В результате раскручивания Нацбанком девальвационно-инфляционной спирали больше всего пострадали заемщики и вкладчики отечественных банков. В частности, вклады граждан Украины в национальной валюте обесценились эквивалентно в 3,5 раза, тогда как заимствования лиц в иностранной валюте были пересчитаны в сторону увеличения на эту же сумму. В результате многие граждане вынуждены были отказаться от купленных ранее квартир, транспортных средств и прочего.

Во-вторых, под видом оздоровления национальной финансовой и банковской системы руководство НБУ де-факто расправлялось с конкурентами. За период 2014–2020 годов количество банков в Украине сократилось в 2,4 раза. На сегодня в Украине насчитывается 75 банков, в том числе 35 – с иностранным капиталом.

Несмотря на рост объема золотовалютных резервов в 2014–2020 годах с $20,4 млрд до $26,6 млрд, из которых $22,5 млрд - ценные бумаги, на реальные ЗВР приходится лишь $2,765 млрд - наличные, депозиты, корсчета и $1,34 млрд - монетарное золото. Вот как на самом деле выглядят резервы страны.

В условиях падения цен на нефть, пандемии коронавируса и прочего перед национальным регулятором актуализируются новые вызовы. В этих условиях Украине необходима принципиально иная денежно-кредитная политика и уход от ущербной политики последних лет в угоду МВФ. Внешнее управление банковской системой – угроза национальной экономической безопасности страны. А значит, глава Нацбанка Яков Смолий и все руководство национального регулятора должно быть отправлено в отставку и привлечено к ответственности!

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"