Підозра на коронавірус: в Івано-Франківській лікарні померла жінка [ Редактировать ]
В Івано-Франківській лікарні померла жінка, у якої підозрювали Covid-19. Її було 65 років. Відповідні тести зараз передані в київську лабораторію. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє мер міста. Згідно з останніми даними Центру громадського здоров'я, в Україні вже 73 лабораторно підтверджених випадки зараження коронавірусом.
За добу виявлено 26 нових. Троє інфікованих в Івано-Франківській області, по одному в Київській, Львівській та Черкаській. У Києві напередодні зафіксували одразу 20 нових випадків. Тепер столиця стала лідером за кількістю хворих на Covid-19 - усього 29 людей. За час епідемії зареєстровано три смерті від цієї недуги. Один пацієнт одужав.
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