В офісі президента зазначили, що до вівторка буде ще два рейси до Китаю

З Борисполя до Китаю знову вилетів вантажний літак. Спецборт має доправити до України ПЛР-тести та додаткові засоби захисту. Напередодні вдень з Китаю привезли 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту та майже два мільйони медичних масок. Вантаж розвозять регіонами.

В офісі президента зазначили, що до вівторка буде ще два рейси до Китаю. Зеленський сподівається, що це допоможе аптечним мережам наповнити ринок недорогими засобами захисту.