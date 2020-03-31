Ще троє армійців були поранені, в одного воїна є бойове ураження

Один український військовий загинув на Донбасі минулої доби. Ще троє армійців були поранені, в одного воїна є бойове ураження.

Загалом російські найманці 14 разів порушили режим тиші. Із заборонених мінометів 82-го калібру били по оборонцях Павлополя, Водяного, Лебединського, Авдіївки, Новолуганського та Хутора Вільний.

Також атакували з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.