На Донбасі загинув український боєць [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на Донбасі минулої доби. Ще троє армійців були поранені, в одного воїна є бойове ураження.
Загалом російські найманці 14 разів порушили режим тиші. Із заборонених мінометів 82-го калібру били по оборонцях Павлополя, Водяного, Лебединського, Авдіївки, Новолуганського та Хутора Вільний.
Також атакували з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
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