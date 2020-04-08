Нацбанк заявив про нормалізацію фінансової ситуації в країні [ Редактировать ]
Національний банк від початку тижня поповнив резерви на 330 мільйонів доларів. З часу закінчення панічних настроїв на валютному ринку - НБУ викупив уже майже шістсот мільйонів доларів загалом.
Про інші важливі події української карантинної економіки - далі.
Cкорочення ВВП України за січень-лютий цього року становить 0,2 відсотка. Такі попередні дані оприлюднили в Мінекономрозвитку. Більшого падіння показника валового внутрішнього продукту вдалося запобігти через зростання внутрішньої торгівлі та сільського господарства.
Зокрема в лютому найбільше впав сектор машинобудування - більш ніж на 13 відсотків. Проте виробництво харчових продуктів зросло на 6 відсотків.
За оперативною інформацією Національного банку, на рахунках комерційних фінустанов зараз 9 мільярдів доларів та 170 мільярдів гривень. Такі дані свідчать про нормалізацію фінансової ситуації від початку карантину. Громадяни, за даними НБУ, почали збільшувати обсяги депозитів у банках.
Андрій Блінов, головний експерт та координатор Експертної платформи Національного банку:
В останні дні фіксується приплив коштів на рахунки банків передусім від фізичних осіб. Ми розуміємо що ця фаза кризи точно подолана.
Мінекономрозвитку України підписало меморандум з основними експортерами зернових культур щодо обмеження продажу за кордон цієї продукції. Аналітики зазначають: про заборону вивезення зерна до інших країн - не йдеться. Оскільки торік у країні зібрали рекордний врожай. І на експорт планували до збору цьогорічної озимі продати 54 мільйони тонн. З них фактично реалізовано закордонним покупцям поки що 82 відсотки із цієї квоти.
Сергій Феофілов, директор аналітичної компанії "Украгроконсалт":
За апрель июнь будет экспорт на уровне 2,200 млн тон. Это вполне вменяемый экспорт. Черноморская пшеница сейчас рулит. Экспорт составляет 42 процента экономики Украины. Это реально вопрос жизни и смерти для экономики Украины. Доля экспорта украинских зерновых составляет по крайней мере 25-30 процентов.
Повноцінно авіасполучення в Україні та закордонні перевезення можуть запрацювати лише за півтора-два роки. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Зараз через пандемію коронавірусу всі пасажирські перельоти припинені. Перші рейси, за прогнозом міністра, мають поновити за два місяці.
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