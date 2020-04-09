Джо Байден будет кандидатом от демократов на президентских выборах в США [ Редактировать ]
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о том, что прекращает участие в борьбе за право стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США. Об этом сообщает CNN.
"Я не могу с чистой совестью продолжать кампанию, в которой не могу победить, и которая помешала бы важной работе, требуемой от всех нас в этот трудный час - борьбе с коронавирусом", - сказал Сандерс в прямом эфире перед сторонниками в своем родном городе Берлингтон, штат Вермонт, передает Reuters.
В 2016 году Сандерс также пытался баллотироваться от Демократической партии, но проиграл Хиллари Клинтон. Сандерсу - 78 лет. Если бы его выбрали президентом, он бы оказался самым старым главой государства за всю историю США.
После выхода Сандерса из гонки единственным претендентом на место кандидата от демократов остается бывший вице-президент США Джо Байден. В этом статусе он будет формально утвержден только летом во время съезда Демократической партии.
Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 3 ноября этого года. Кандидат от Демократической партии будет противостоять нынешнему президенту-республиканцу Дональду Трампу. Джо Байдену на данный момент 77 лет, Трампу - 73.
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