COVID-19 в Україні: ситуація у країні [ Редактировать ]
В Україні - 5 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу - плюс 261 хворий. Від початку спалаху одужали 359 уражених, 151 людина - померла. Щодо даних з областей: лідерство утримує Чернівецька - там понад 900 інфікованих. У Києві - 850. І півтисячі випадків на Івано-Франківщині. Однак всі ці цифри можуть істотно змінитися. Напередодні 7 регіонів не подали інформації про результати тестування на коронавірус.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми бачили на минулому тижні приріст нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу в діапазоні від 6,9% до 11,2%. Але в той же самий час інкубаційний період на СOVID-19 до 14 днів. Тому цілісну картину, щодо порушення карантинних заходів на Вербну неділю ми побачимо вже на цьому тижні.
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