В Україні - 5 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу - плюс 261 хворий. Від початку спалаху одужали 359 уражених, 151 людина - померла. Щодо даних з областей: лідерство утримує Чернівецька - там понад 900 інфікованих. У Києві - 850. І півтисячі випадків на Івано-Франківщині. Однак всі ці цифри можуть істотно змінитися. Напередодні 7 регіонів не подали інформації про результати тестування на коронавірус.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: