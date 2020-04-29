Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" вимушена скасувати рейс PS1118 Київ - Лондон через заборону Державної Авіаційної Служби України.

Рейс мав виконуватися сьогодні, 29-го квітня, о 12:40 і був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем закордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами. За цих умов українці можуть легально та офіційно працевлаштованими знаходитися на території Великої Британії. Відповідно, дана категорія не є ризиковою для України. Дані громадяни не будуть потребувати евакуації найближчим часом та не будуть потенційними поширювачами на території України covid-19.

Рейс скасовано через заборону авіаційної влади України (Державна авіаційна служба України), яку авіакомпанія отримала за дві години до запланованого часу вильоту без вказання підстав та посилання на нормативні документи. При цьому, авіакомпанія подала усі необхідні документи для отримання дозволів вчасно та розраховувала на завчасне або в розумні строки отримання рішення.

Пасажири рейсу - мешканці різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення – наразі знаходяться в терміналі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

"Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо "нелогічності" відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії, а також про те, що Уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції, - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгені Сацька. - Але до ранку 29-го квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило. Наразі авіакомпанія намагатиметься отримати дозвіл на виконання рейсу та надати можливість українцям дістатися до роботи, працевлаштуватися та забезпечити свої родини засобами для існування".

Завдання будь-якої авіакомпанії - забезпечувати безпеку польотів та переміщувати людей між пунктами сполучення за їхньої потреби. На разі, українські авіакомпанії не тільки позбавлені своєї основної діяльності через тотальні карантинні заходи, але й поставлені в умови балансування між політичним заявами та офіційними документами.

Прес-служба авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України"