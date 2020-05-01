Власть должна вести страну к миру, а она продолжает политику предыдущего режима. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Я надеюсь, что встреча в "нормандском формате" состоится, потому что это движение к миру. Для этого нужны конкретные шаги, а не пустые декларации, вроде той, которая была 30 апреля принята парламентом (Постановление №3068, – ред.). Она не имеет абсолютно никакого смысла и ни к чему не приведет. Мы все должны помочь подготовить новую встречу в «нормандском формате», но для этого нужна политическая воля и конкретные шаги по выполнению Минских соглашений", – подчеркнул политик.

По его словам, камнем преткновения остается проблема прямого диалога с Донецком и Луганском.

"В этом вопросе у нашей партии вполне понятная правовая позиция. На этих территориях живут украинские граждане. Даже если власти не нравится их политическая позиция, она должна вести с ними диалог. Это её конституционная обязанность. Конечно, это разрешило бы массу вопросов и с прекращением огня, и с разведением сил от линии соприкосновения. Через диалог и компромисс можно было уже давно прекратить войну. Но говорить с Донецком и Луганском власть не хочет", – отметил Юрий Бойко.

"Уже непонятно – боится ли нынешняя власть радикалов, постоянно требующих продолжения войны, или она сама уже не хочет вести страну к миру, но результат очевиден. В мирных переговорах прогресса нет. Законы, предусмотренные Минскими соглашениями, и решения, согласованные на Парижской встрече «нормандской четверки» в декабре прошлого года, в парламенте не рассматриваются", – сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться, чтобы мирные инициативы вошли в повестку дня работы парламента.

"Политики должны не спекулировать на войне, эпидемии и кризисе, а решать эти проблемы. У нас есть готовые предложения – Мирный план, основанный на Минских соглашениях и Антикризисный план для преодоления последствий эпидемии. Их реализация реально поможет стране. Главное, что нужно сделать - прекратить войну на востоке. Завершение конфликта не только обеспечит возвращение Донбасса в Украину, но и создаст условия для восстановления нашей промышленности, что положительно скажется на развитии экономики. Для того чтобы привести страну к миру, нужна только политическая воля. Но нынешняя власть ее не демонстрирует", – резюмировал Юрий Бойко.