Два месяца карантина власть просто украла у страны. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Два месяца людей держали на самоизоляции, полиция ловила и штрафовала возле ботсадов и парков. Гражданам и предпринимателям грозили за нарушение карантина административными и уголовными делами. Люди сидели дома, а власть просто наблюдала, как падает промышленность и сельское хозяйство, как закрываются "чужие" кафе, парикмахерские и магазины, а "свои" продолжали работу. Когда терпение людей лопнуло и начались протесты - решили "смягчать" карантин. При этом совершенно не представляя, что будет дальше", - сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что за это время власть так и не представила технологию выхода страны из кризиса - ни эпидемиологического, ни экономического.

"На конец апреля выделили чуть больше миллиарда на борьбу с эпидемий. С трудом внесли изменения в бюджет, при этом "порезали" на 8 миллиардов гривен жилищно-коммунальные субсидии людям, сократили субвенции для регионов и инвестиции в поддержку экономики. По итогам четырех месяцев в госбюджет поступило на 41,4 млрд гривен меньше, чем было запланировано. Зато власть успела продать землю, несколько раз поменять чиновников и плотно погрязнуть в коррупционных скандалах, связанных с теневыми схемами на миллиарды гривен на таможне и в фискальной службе. В СМИ каждый день появляется все больше информации о мародерстве на средствах защиты, на ценах на "эвакуационные рейсы", которые в 3-10 раз превышают цены на регулярные авиарейсы, и многое другое", - отметил он.

Юрий Бойко подчеркнул, что сегодня ситуация хуже, чем когда власть принимала решение о введении карантина.

"Прошло уже почти два месяца с момента, когда власть отправила страну на карантин из-за вирусной эпидемии. К сожалению, сейчас мы видим, что это время у страны было просто украдено. Теперь ситуация оказывается даже хуже чем 12 марта, когда было принято решение о переходе на "самоизоляцию".

На тот момент по Украине было около 50 заболевших. Сейчас каждый день сообщается о сотнях новых инфицированных, а общее число лабораторно подтвержденных случаев составляет более 12 тысяч. Причем 2 400 из заболевших - это медики, которым власть обещала защиту и помощь, но так и не сделала ни одного, ни другого. По Украине проходят массовые акции врачей, которым так и не выплатили положенные доплаты, проблемой остаются и необходимые средства защиты", - сказал народный депутат.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила первоочередные законопроекты и настаивает на их немедленном рассмотрении и принятии Верховной Радой.

"Первое - это установление одноразовой помощи пенсионерам и другим незащищенным гражданам в связи с введением карантина (рег. №3306-1), второе - усиление социальной защиты детей и семей с детьми (рег. №2085), третье - пенсионное обеспечении граждан, которые не смогли выехать с временно неподконтрольных территорий (рег. №2083-д), четвертое - отмена медреформы (рег. №3130), которая существенно усугубляет ситуацию с эпидемией, уничтожает медицинскую отрасль и систему здравоохранения в целом, и пятое - создание условий для достижения мира в стране (рег. №1120) - без мира невозможен ни рост экономики, ни поступление инвестиций, ни решение социальных вопросов, ни достижение гражданского согласия в обществе. Власти пора прекратить имитацию бурной деятельности и начать принимать профессиональные решения. Ни у людей, ни у страны нет времени на раскачку. У нашей политической силы есть готовый Антикризисный план. Власти пора подумать о стране, идти на диалог с оппозицией и реализовать действенные и продуманные меры", - резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.