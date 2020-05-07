Украинский народ будет праздновать День Победы, несмотря на цинизм и бездушие властей. Об этом заявил, выступая с трибуны парламента, Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в четверг, 7 мая.

"75-летие Великой Победы, которое мы вскоре будем праздновать, - это выдающаяся дата для всего украинского народа, особенно для тех ветеранов войны, которые еще с нами и которых мы должны чтить и уважать. В связи с этим мы категорически против решений правительства не предоставлять им помощь, не принимать постановление о праздновании Дня Победы на государственном уровне", - заявил Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет отмечать 9 мая с учетом всех требований карантина.

"Мы будем отмечать этот праздник. Ради тех, кто погиб на той войне, ради тех семей, по которым прошла война. Украина будет отмечать День Победы, несмотря на попытки переписать историю, которые мы видели на протяжении последних 5 лет. Эти попытки завершились ничем, ведь народ отмечает этот праздник, народ с ветеранами и теми героями, кто завоевал свободу и независимость Украины", - заявил Юрий Бойко.

Он также подчеркнул, что 9 мая - День победы над нацизмом - никому и никогда не удастся вычеркнуть из памяти украинского народа.

"Мы никогда не забудем этой даты. Мы будем стоять на страже, чтобы никто не смог переписать историю так, как это пытались сделать 5 предыдущих лет. Мы будем защищать наших ветеранов, всех людей, которые уважают Великую Победу, потому что эта война прошла через все семьи. Все семьи имели потери - и мы должны помнить об этом. Мы должны помнить об этом ради ветеранов войны, которые сегодня еще с нами. Чтобы все они понимали, что и политики, и все общество будет их всегда уважать. Именно поэтому правительство должно выполнить все обязательства, которые имеет перед ними, поддержать их материально, морально, чтобы они могли почувствовать заботу о себе. Я хочу еще раз напомнить всем, что в борьбе против фашизма украинский народ потерял миллионы жизней и мы должны еще раз сказать Фашизм не пройдет!" - акцентировал Юрий Бойко.