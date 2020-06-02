Римський Колізей готується приймати гостей [ Редактировать ]
Ще кілька туристичних принад Італії знову готові зустрічати гостей. Після тримісячної перерви запрацював римський Колізей. Усередину впускають не більше ніж триста відвідувачів за раз.
Лише після попереднього бронювання, перевірки температури та в масках. Відчинили двері й знамениті музеї Ватикану. Сьогодні останній день, коли італійцям ніхто не заважатиме самим милуватися місцевими пам'ятками. Від завтра в країні відновлять роботу аеропорти, тож очікують туристів з ЄС.
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