Ще кілька туристичних принад Італії знову готові зустрічати гостей. Після тримісячної перерви запрацював римський Колізей. Усередину впускають не більше ніж триста відвідувачів за раз.

Лише після попереднього бронювання, перевірки температури та в масках. Відчинили двері й знамениті музеї Ватикану. Сьогодні останній день, коли італійцям ніхто не заважатиме самим милуватися місцевими пам'ятками. Від завтра в країні відновлять роботу аеропорти, тож очікують туристів з ЄС.