Про ситуацію на Донбасі, нову зустріч у Нормандському форматі і недопустимість прямих перемов із представниками псевдо-республік. Напередодні українська делегація за зачиненими дверима провела низку переговорів у Німеччині. Із ким зустрічалися? І про що домовилися? Усе - розповість наша спеціальна кореспондентка у Берліні - Тетяна Логунова.

Попри карантин і закриті кордони, українські урядовці, в німецькій столиці. Делегація з Києва - перша іноземна, яку офіційний Берлін приймає від початку пандемії. До Німеччини прилетіли два міністри: закордонних справ Дмитро Кулеба та оборони Андрій Таран; віце-прем'єр Олексій Резніков і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Усі зустрічі чиновників відбувалися в закритому режимі. Крім однієї, центральної, у міністерстві закордонних справ Німеччини.

Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:

Кілька тижнів тому ми мали зустріч у Нормандському форматі в режимі відеоконференції. І домовилися, що необхідно дати поштовх для втілення рішень, ухвалених на саміті лідерів нормандської четвірки. Ми, разом із Францією, хочемо допомогти Україні досягти її мети - миру на Сході. Для цього передусім необхідно забезпечити "тривале припинення вогню". Це складно, та можливо.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми намітили під час тієї дискусії низку питань, які потребують вирішення і з тих пір послідовно і наполегливо шукаємо рішень, які б дозволили рухатися вперед у мирному урегулюванні на Донбасі, але водночас, я хочу наголосити, не призводили до перетину червоних ліній.

Ці ж самі теми порушували і на переговорах української делегації з міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер та Яном Гекером - це радник Ангели Меркель із зовнішньо-політичних питань. Відомо, що найближчим часом відбудеться віртуальна зустріч головних дипломатів нормандської четвірки. А от саміт лідерів квартету поки що питання відкрите.

Андрій Єрмак, голова офісу президента України:

Ми в цьому наполегливі оптимісти. Плюс переформування 3-сторонньої контактної групи для нас є дуже важливим, тому що ми говоримо про те, що Україна повинна домінувати на цих перемовинах. І одразу після того, як нам вдасться виконати всі домовленості, які були досягнути між лідерами у Парижі минулого року, відбудеться наступна зустріч.

Наразі тривають консультації про можливе відкриття кордонів ЄС для українських туристів. Поки що, такі поїздки заборонені щонайменше до 15 червня. Не виключено, що після цієї дати кожна окрема країна ЄС прийматиме рішення про послаблення або ж скасування обмежень самостійно. До речі, свого колегу, міністра закордонних справ Німеччини Кулеба запросив провести літню відпустку в Україні. Гайко Маас поки що на пропозицію не відповів.